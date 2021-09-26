Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что контакты между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным необходимы, однако из-за позиции Киева они пока невозможны.

Об этом он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву в студии программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», пишет Цензор.НЕТ.

— Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева, – сказал он .

По словам представителя Кремля, все упирается в то, что «работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик».

— Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте Четверки, предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины, – продолжил он.

Дмитрий Песков пояснил, что Украина не хочет выполнять минские договоренности и стремится заменить их чем-то еще. Кроме того, по его словам, Киев отказывается от реализации договоренностей, достигнутых позднее в Париже.

Он также считает, что Киев пытается представить Россию стороной конфликта: «Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И конечно же он может решаться только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот будет готов.