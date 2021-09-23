Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот будет готов.

Об этом он сказал, покидая штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где проходит 76-я Генассамблея, пишет «КоммерсантЪ».

— Когда он будет готов, — ответил Владимир Зеленский на вопрос российского издания «РИА новости», когда он встретится с российским президентом.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский предложил российскому президенту встретиться в «любой точке украинского Донбасса, где идет война», после чего Владимир Путин предложил ему провести переговоры в Москве.