В Исландии впервые в истории страны в парламент выбрали больше женщин, чем мужчин.
Об этом сообщает исландская государственная телерадиокомпания RÚV.
По результатам подсчета голосов на выборах, в Альтинг
Как отмечается, победителем выборов стала правоцентристская «Прогрессивная партия» из провластной коалиции — она получила 13 мест (на 5 больше, чем в предыдущем составе парламента).
Всего правящая коалиция (Партия независимости, «Движение левых зеленых» и Прогрессивная партия) сохранила большинство в парламенте, получив 37 мандатов из 63.
Напомним, что в новом правительстве Афганистана, которое формируют талибы, не будет ни одной женщины.
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В Исландии впервые в истории страны в парламент выбрали больше женщин, чем мужчин.
Об этом сообщает исландская государственная телерадиокомпания RÚV.
По результатам подсчета голосов на выборах, в Альтинг
Как отмечается, победителем выборов стала правоцентристская «Прогрессивная партия» из провластной коалиции — она получила 13 мест (на 5 больше, чем в предыдущем составе парламента).
Всего правящая коалиция (Партия независимости, «Движение левых зеленых» и Прогрессивная партия) сохранила большинство в парламенте, получив 37 мандатов из 63.
Напомним, что в новом правительстве Афганистана, которое формируют талибы, не будет ни одной женщины.