В Исландии впервые в истории страны в парламент выбрали больше женщин, чем мужчин.

Об этом сообщает исландская государственная телерадиокомпания RÚV.

По результатам подсчета голосов на выборах, в Альтинг

Как отмечается, победителем выборов стала правоцентристская «Прогрессивная партия» из провластной коалиции — она получила 13 мест (на 5 больше, чем в предыдущем составе парламента).

Всего правящая коалиция (Партия независимости, «Движение левых зеленых» и Прогрессивная партия) сохранила большинство в парламенте, получив 37 мандатов из 63.

Напомним, что в новом правительстве Афганистана, которое формируют талибы, не будет ни одной женщины.