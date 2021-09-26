Движение «Талибан» обвинило Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана.
Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар в эфире телеканала Al-Jazeera, пишет TheБабель.
— Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие, – сказал он.
Вероятно, заявление Барадара является реакцией на выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, во время которого тот акцентировал на дестабилизации ситуации в регионе после прихода к власти талибов.
— Афганистан снова стоит на пути к превращению в площадку формирования международного терроризма, – отметил Эмомали Рахмон.
Напомним, талибы на центральных площадях афганского города Герат повесили тела четырех убитых в перестрелке вероятных преступников, которые занимались похищением людей.
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Движение «Талибан» обвинило Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана.
Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар в эфире телеканала Al-Jazeera, пишет TheБабель.
— Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие, – сказал он.
Вероятно, заявление Барадара является реакцией на выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, во время которого тот акцентировал на дестабилизации ситуации в регионе после прихода к власти талибов.
— Афганистан снова стоит на пути к превращению в площадку формирования международного терроризма, – отметил Эмомали Рахмон.
Напомним, талибы на центральных площадях афганского города Герат повесили тела четырех убитых в перестрелке вероятных преступников, которые занимались похищением людей.