В понедельник, 27 сентября, в Страсбурге в очно-дистанционной форме стартует осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

ПАСЕ должна решить, на какие темы будут проведены срочные и текущие дебаты. Среди предложенных является и вопрос временно оккупированного Крыма, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня сессии.

Сообщается, что запросы на проведение срочных дебатов поступили по ситуации в Афганистане, усиление миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью, нового проекта протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности.

Также поступили запросы на проведение дебатов по вопросам – «Западные Балканы между демократическими вызовами и европейскими надеждами: какова роль Совета Европы?», «Политическое преследование Россией коренных народов Крыма», а также постановление Европейского суда по правам человека по делу «Картер против России» и действия, предпринятые с целью убийства людей на европейской территории.

В понедельник, 27 сентября, также должно состояться обсуждение на тему гуманитарных последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном, восстановление общественного доверия путем укрепления социальных прав и активизации борьбы с так называемыми преступлениями чести.

Кроме того, Ассамблея обсудит вопрос о гендерном представленность в своих рядах, а также руководящие принципы относительно парламентских иммунитетов, которыми пользуются члены Парламентской ассамблеи.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Президенту США Джо Байдену участие в формате переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины на уровне президентов.