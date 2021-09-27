Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и готова ко вступлению, но политическое решение остается за НАТО.

Таким мнением он поделился в интервью Радио Свобода.

— Мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать, – сказал Валерий Залужный.

Раньше в украинской армии сообщили, что уже 300 стандартов Альянса воплощено. По словам Залужного, речь идет о стандартах «в вопросах управления, в вопросах планирования, в вопросах подготовки», а также в вопросах применения.

Кроме того, по его словам, ради стандартов НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.

— И все эти разделенные должности – это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ, – сказал Валерий Залужный.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главная причина, по которой Украине пока не предоставляют План действий по членству в НАТО – это нежелание некоторых стран давать такой сигнал России.