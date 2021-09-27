Россия планирует в 2022-2024 годах выделить на социально-экономические потребности оккупированной части Донбасса более 900 миллиардов рублей (примерно 330 миллиардов гривен).

Об этом сообщили журналисты «Радио Свобода» со ссылкой на российскую «Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы», которой они располагают. Ее журналистам передали представители украинской разведки.

Этот документ свидетельствует, что российское правительство хочет увеличить уровень доходов жителей оккупированной территории Донбасса. Донецк и Луганск там называют «территория 1» и «территория 2» соответственно.

В документе говорится, что на территории оккупированного Донбасса живут 2,9 миллиона человек. Из них 38% — пенсионеры. Средняя зарплата на этой территории составляет 15 тысяч рублей (5 500 гривен) — на 20 тысяч рублей меньше, чем в соседней Ростовской области.

По данным источников «Радио Свобода», Москва хочет увеличить доходы населения оккупированной территории Донбасса до показателей Ростовской области 2019 года.

Именно для этого Кремль и планирует выделить 900 миллиардов рублей. Расходы на военное содержание «ДНР» и «ЛНР» финансируют отдельно.

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что контакты между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным необходимы, однако из-за позиции Киева они пока невозможны.