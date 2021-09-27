Полицейские Черкасской области начали расследование в связи с регистрацией «двойника» кандидата в народные депутаты на 197-м округе. Следователи открыли уголовное дело по факту препятствования осуществлению избирательного права.

Как сообщили в областной полиции, дело открыли после получения заявления от другого кандидата в нардепы, который сообщил, что ЦИК зарегистрировала его полного тезку. Заявитель отметил, что зарегистрированный ЦИК человек изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных основаниях, вводя в заблуждение избирателей.

Следователи Золотоношского районного отдела полиции начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, ЦИК 24 сентября зарегистрировала еще трех кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Среди зарегистрированных на 197-м округе оказался Войцеховский Виталий Александрович, который баллотируется в ВР путем самовыдвижения. В его документах было указано, что он недавно полностью изменил свое имя.

Перед тем ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на 197-м округе его полного тезку – Виталия Александровича Войцеховского, выдвинутого партией «Слуга народа». Сейчас Войцеховский является мэром Золотоноши.

Ранее ЦИК зарегистрировала 27 кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО №184 и №197.

Промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) состоятся 31 октября этого года.

Напомним, что по данным экзитпола, на парламентских выборах в Германии победу одерживают «Социал-демократическая партия» и блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза».