По данным экзитпола, на парламентских выборах в Германии победу одерживают «Социал-демократическая партия» и блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза».

Об этом сообщает hromadske.

В частности, по результатам совместного экзитпола института Infratest dimap и телеканала ARD, блок ХДС/ХСС и социал-демократы получают по 25% голосов, а «Зеленые» — 15%. В парламент проходят «Свободная демократическая партия» и крайняя правая «Альтернатива для Германии» — по 11%, а также «Левые» (5%).

В то же время данные телеканала ZDF свидетельствуют, что лидером с незначительным отрывом является «Социал-демократическая партия» — 26%. Далее идут блок ХДС/ХСС (24%) и «Зеленые» (14,5%).

Избирательные участки в Германии закрылись в 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Напомним, немного больше половины немцев заявили, что не будут скучать за Ангелой Меркель на посту канцлера.