Чуть больше половины немцев заявили, что не будут скучать за Ангелой Меркель на посту канцлера.
Об этом свидетельствуют результаты опроса института Civey, сообщает Spiegel.
Так, 52% опрошенных заявили, что не будут скучать по канцлеру.
Еще 38% респондентов говорят, что им не будет не хватать Ангелы Меркель на посту канцлера.
Остальные участники опроса затруднились с ответом.
Как известно, в воскресенье в Германии состоятся выборы в Бундестаг.
Ангела Меркель после выборов и формирования новой коалиции уйдет с должности канцлера после 16 лет руководства немецким правительством.
За два дня до парламентских выборов в Германии их результат остается непредсказуемым - разрыв между главными конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС и социал-демократами (СДПГ) — сократился до одного процентного пункта.
Ранее немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера.
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Чуть больше половины немцев заявили, что не будут скучать за Ангелой Меркель на посту канцлера.
Об этом свидетельствуют результаты опроса института Civey, сообщает Spiegel.
Так, 52% опрошенных заявили, что не будут скучать по канцлеру.
Еще 38% респондентов говорят, что им не будет не хватать Ангелы Меркель на посту канцлера.
Остальные участники опроса затруднились с ответом.
Как известно, в воскресенье в Германии состоятся выборы в Бундестаг.
Ангела Меркель после выборов и формирования новой коалиции уйдет с должности канцлера после 16 лет руководства немецким правительством.
За два дня до парламентских выборов в Германии их результат остается непредсказуемым - разрыв между главными конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС и социал-демократами (СДПГ) — сократился до одного процентного пункта.
Ранее немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера.