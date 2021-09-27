Главный прокурор Болгарии Иван Гешев съехал из дорогого жилья, которое он арендовал за нерыночно низкую цену, после публикаций в прессе.

Об этом пишет «Дневник».

В своей декларации он указывал, что проживает в съемной квартире площадью 57 квадратных метров за 1300 долларов в месяц. Однако журналисты смогли выяснить, что на самом деле он поселился в другом месте.

«Свободная Европа» впервые объявила, что главный прокурор поселился в резиденции, и, согласно их публикации, было заключено два контракта на использование государственной виллы.

В правительстве отказались подтверждать предположения издания, ссылаясь на конфиденциальность личных данных генпрокурора. Но из анализа всех известных и подтвержденных на данный момент данных следует вывод, что он действительно пользовался виллой с июля 2020 года.

На вопрос «Дневника», будет ли контракт продлен после 1 октября, пресс-служба правительства ответила, что не поступало никаких заявок

По подсчетам СМИ, ночь Гешева стоит 70 левов за ночь, что ниже цены, по которой арендуются гостиничные номера (а не целые виллы) в этом районе — от 90 до 120 левов. Некоторое время назад на слушаниях в юридическом комитете парламента генпрокурор сказал, что «заплатил почти все», при этом, перед его переездом государство отремонтировало виллу на сумму более 330 тысяч левов (почти 200 тысяч долларов).

Ранее сообщалось, дом отдыха «Конча-Заспа» Государственного управления делами разорвал договор о пользовании домом с главой Конституционного суда Александром Тупицким.