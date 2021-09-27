Первое место на выборах в Граце, втором городе Австрии, стало неожиданным даже для самого кандидата от партии коммунистов. В остальной стране поддержка партии колеблется в районе статистической погрешности.

Об этом информирует Timpul.

Коммунистическая партия Австрии (КПА) вышла на первое место на местных выборах в Граце по первым результатам. Кандидат Эльке Кар набрала 29,1% голосов по сравнению с 25,7% за действующего мэра от консерваторов Зигфрида Нагля.

— Результаты опросов не ожидались, и «его масштабы более чем удивительны, — заявила журналистам Эльке Кар.

Второй по величине город в Австрии, с более чем 200 тысячами избирателей, Грац нечасто отдает много голосов за австрийских коммунистов, за которых в остальной стране вообще никто не голосует.

При этом, наряду с крайне правыми и зелеными КПА входила в предыдущую муниципальную команду, возглавляемую консерваторами, и имела двух заместителей, отвечающих за транспорт, здравоохранение и социальные вопросы.

КПА пока не уточнила, с какими партиями намерена сформировать коалицию для управления городом.

Напомним, Венский суд вынес бывшему вице-канцлеру Австрии Кристиану Штрахе приговор в деле о коррупции — год и три месяца лишения свободы условно.