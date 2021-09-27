Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что из-за нехватки урн для мусора некоторые жители города выбрасывают использованные сигареты в реку.

Об этом городской голова сказал в ходе аппаратного совещания в понедельник, 27 сентября, передает корреспондент НикВести.

В частности, обсуждая тему нехватки урн по городу, Александр Сенкевич вспомнил ситуацию с директором Николаевского зоопарка Владимиром Топчием, который во время речной прогулки на яхте выбросил окурок от сигареты в реку.

— Когда я езжу по городу, то вижу огромное количество заведений, возле которых нет мусорных контейнеров и мусорных баков – урн нету. Люди, элементарно, выходят курят возле этих заведений, смотрят, что урн нету и выкидывают бычок на улицу. Некоторые даже в реку. Вопрос Возникает следующий: что с ними делать? Мы говори о том, что нужно их привлечь, чтобы они соблюдали правила благоустройства. Потом мы вместо того, чтобы взять одного человека, одного свидетеля и отправить их на оформление протокола – мы говорим, что мы собираем рейд, – сказал Александр Сенкевич.

Мэр также добавил, что в каждом районе Николаева должен патрулировать один представитель администрации, который ежедневно в течение 8-ми часов будет следить за порядком на территории района и докладывать о найденных нарушениях.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.