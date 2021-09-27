Мэр Николаева Александр Сенкевич высказал недовольство подготовкой Департамента жилищно-коммунального хозяйства во главе с Натальей Осецкой к расширенному аппаратному совещанию.

Свои замечания он озвучил на самом заседании в понедельник, 27 сентября, пишут НикВести.

Сначала городской голова поинтересовался у исполняющей обязанности директора ДЖКХ Натальи Осецкой работой по выявлению незаконных врезок в ливневую канализацию и наказанием нарушителей, на что получил ответ, что работа ведется. После он спросил, решается ли вопрос передачи всех коммунальных зеленых насаждений на баланс коммунального предприятия «Парки».

— Сразу это сделать невозможно, так как необходима укомплектация данного предприятия как техникой, так и людьми, — ответила она. — А зачем для передачи на баланс комплектировать техникой? — поинтересовался мэр — Их нужно содержать, эти парки и зеленые зоны, — сказала Наталья Осецкая. — Так они у вас на балансе, у вас разве техника есть? — отметил Александр Сенкевич. — Мы проводим конкурсные торги и привлекаем подрядчиков, — пояснила она. — Так пусть они проводят конкурсные торги, но отвечают за зеленые насаждения, — сказал мэр.

Александр Сенкевич

Наталья Осецкая рассказала, что сейчас идет инвентаризация насаждений в парках и скверах. Александр Сенкевич поинтересовался зелеными зонами и деревьями, которые не находятся в парках или скверах.

— Их тоже нужно проинвентаризировать. Все зеленые зоны, бульварные, — ответила руководительница ДЖКХ. — Хорошо, что вы сказали. Я пошел инвентаризировать. Я понимаю, что нужно их, но кто этим будет заниматься. Я хотел, чтобы этим занималось отдельное предприятие, например, КП «Парки». Для того чтобы получить ответ, который вы мне предоставили, не нужно было делать задание аппаратного совещания. Я мог это услышать от вас в виде одного предложения на любом аппаратном совещании, — сказал Александр Сенкевич.

Наталья Осецкая

После он спросил, на каком этапе находится выполнение поручения по проведению ямочного ремонта дороги по улице Силикатной в Матвеевке.

— Приехали на место, объехали. Там очень большой объем работ, особенно в районе многоэтажек. Ямочным ремонтом там невозможно исполнить полномочия районной администрации, — ответила Наталья Осецкая. — Короче, пускай страдают, да? Какое решение этого вопроса? Выехали, посмотрели, что все плохо. Это и я понял, когда ставил такое задание на аппаратном совещании. Как решили этот вопрос? — спросил мэр. — Александр Васильевич включает в план работ.

Городской голова спросил, просчитали ли стоимость ремонта дороги, но конкретной суммы озвучено не было.

— Ребята, это неподготовленное аппаратное совещание. До конца дня я хочу иметь эту информацию у себя на столе. Вы сидели и ждали, пока я вам этот вопрос задам. То, что сейчас прозвучало, это отмазка просто. Мы там ходили, смотрели, много, денег нет, но вы держитесь, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что Наталью Осецкую назначили врио директора Департамента ЖКХ после отстранения Сергея Коренева.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева и Александра Брыжатого от исполнения обязанностей. Теперь заместитель мэра Сергей Коренев курирует сферу капитального строительства в гор