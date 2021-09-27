Исламистское движение «Талибан» запретило в Афганистане барбершопам подстригать бороду. Они заявили, что это противоречит нормам шариата.

Об этом пишет BBC.

Приказ о запрете поступил владельцам парикмахерских афганской провинции Гильменд, но некоторые барбершопы в Кабуле также заявили, что получили запрет.

По словам религиозной полиции «Талибана», все, кто нарушит это правило, будут наказаны. По мнению талибов, бритье или стрижка бороды нарушает исламские законы.

— Боевики продолжают прибывать и приказывать нам прекратить подстригать бороды. Один из них сказал мне, что они могут послать тайных инспекторов, чтобы поймать нас, – рассказал один из владельцев барбершопа в Кабуле.

Во время пребывания у власти в Афганистане в 1996-2001 годах талибы также вводили запрет на пышные прически и настаивали, чтобы все мужчины отращивали бороды.

Напомним, что в новом правительстве Афганистана, которое формируют талибы, не будет ни одной женщины.