На региональных выборах в Берлине победили социал-демократы (СДПГ) - теперь они возглавят правительство федеральной земли.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 27 сентября.

Кандидат СДПГ Франциска Гиффай станет первой женщиной на должности мэра Берлина. Ранее 43-летняя Франциска Гиффай занимала пост министра по делам семьи в национальном правительстве канцлера Ангелы Меркель. Она ушла с поста министра в мае после скандала, связанного с плагиатом в ее докторской диссертации.

Теперь она займет пост городского главы от СДПГ Майкла Мюллера после того, как он решил больше не баллотироваться.

Отметим, что в Берлине СДПГ набрала 21,4%, что немного ниже 21,6%, которые они набрали в 2016 году, тогда как «зеленые» набрали 18,9%, а «Левые» — 14%.

Напомним, голосование на парламентских выборах в ФРГ состоялось накануне. Немцы избрали депутатов 20-го по счету бундестага. Действующий канцлер Ангела Меркель в гонке не участвовала. Она покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер.