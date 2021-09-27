По данным немецкой избирательной комиссии, победителем на выборах стала СДПГ (социал-демократы). Партия, кандидатом в канцлеры которой является Олаф Шольц, набрала 25,7% всех голосов, получив 209 мест в Бундестаге.

Об этом информирует Jutarnji List.

ХДС и ХСС (христианские демократы, от которых канцлером избиралась Ангела Меркель) набрали 24,1% голосов, что составляет 196 мест. Зеленые остались с 14,8% голосов и являются третьей политической силой в Бундестаге. В новом составе парламента у зеленых будет 118 депутатов, что на 51 больше, чем раньше.

Свободные демократы занимают четвертое место с 11,5% голосов или 92 местами. АдГ (ультраправая «Альтернатива для Германии») занимает четвертое место с 10,3% голосов или 83 места, что на 11 меньше, чем они имели до сих пор.

Левые радикалы Die Linke набрали 4,9 процента, которые конвертировались в 39 депутатов на прямых выборах, что на 30 меньше, чем четыре года назад.

Вечером и СДПГ с Олафом Шольцем, и Армин Лашет, кандидат в канцлеры ХДС / ХСС, объявили, что сформируют правительство вместе.

Напомним, по данным экзитпола, на парламентских выборах в Германии победу одерживают «Социал-демократическая партия» и блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза».