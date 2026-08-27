Горсовет не поддержал увеличение уставного капитала КП «Николаевские парки» на ₴5 млн

В Николаеве сессия не поддержала увеличение уставного капитала КП «Николаевские парки». Фото: архив НикВести

Депутаты Николаевского городского совета не поддержали проект решения об увеличении уставного капитала коммунального предприятия «Николаевские парки» ещё на 5 миллионов гривен и утверждении его устава в новой редакции.

Об этом стало известно 26 августа во время заседания сессии Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Как пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Игорь Набатов, вопрос во второй раз выносился на рассмотрение сессии. Средства связаны с целевой государственной дотацией, которую Николаевская община получила в 2025 году для закупки техники коммунальным предприятиям.

Всего на приобретение техники предусмотрено около 36 миллионов гривен. Часть средств — более 31 миллиона гривен — уже внесена в уставный капитал предприятия. Еще 5 миллионов гривен предлагалось внести сейчас, чтобы привести размер уставного капитала в соответствие с фактически использованными средствами.

В ходе обсуждения депутат Елена Киселева обратила внимание на другое положение устава. Она спросила, на какую сумму директор КП «Николаевские парки» может заключать договоры без согласования с учредителем.

По её словам, речь идет о возможности заключать сделки на сумму свыше 10 миллионов гривен. Киселёва заявила, что если городской совет сейчас изменяет устав, то должен пересмотреть и эту норму.

— Мне кажется, что директор коммунального предприятия не имеет права по собственному усмотрению заключать сделки на сумму до 10,5 миллиона, — отметила депутат.

Игорь Набатов пояснил, что соответствующая норма привязана к показателям предприятия за последний отчетный период и была предусмотрена еще во время обновления уставов коммунальных предприятий.

Мэр Александр Сенкевич, в свою очередь, отметил, что закупки предприятия должны проходить через процедуры публичных закупок и систему Prozorro.

Отдельно депутат Татьяна Добровская поинтересовалась кодом КВЭД, который позволяет предприятию заниматься сдачей в аренду и эксплуатацией недвижимого имущества. Она поинтересовалась, какое именно имущество «Николаевские парки» планирует сдавать в аренду и как будет определяться арендная плата.

Игорь Набатов ответил, что передача коммунального имущества в аренду регулируется законодательством, а предприятие не может самостоятельно принимать такие решения. Александр Сенкевич добавил, что договоры аренды имущества, находящегося в оперативном управлении предприятия, согласовываются управлением коммунального имущества.

Мэр также отметил, что предложенные изменения фактически касаются легализации уже приобретенной техники и внесения соответствующих средств в уставный капитал предприятия. По его словам, если депутаты не поддержат решение, предприятие продолжит работать в соответствии с действующей редакцией устава.

Напоминаем, что история увеличения уставного капитала КП «Николаевские парки» тянется еще с 2024 года. Впервые горсовет не поддержал увеличение капитала в сентябре 2024 года, а уже в ноябре того же года депутаты снова не смогли принять решение, хотя деньги на это были выделены еще в июле.

В феврале 2025 года депутаты горсовета в очередной раз провалили голосование по проекту увеличения капитала на 42,7 миллиона гривен.

В итоге в июне 2025 года комиссия по ЖКХ поддержала увеличение капитала до 100,1 миллиона гривен и вынесла вопрос на сессию, после чего горсовет уже со второй попытки поддержал увеличение уставного капитала предприятия.

В мае 2026 года стало известно, что уставный капитал «Николаевских парков» вырос более чем в 110 раз за пять лет и на сегодняшний день составляет 100 миллионов гривен.