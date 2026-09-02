 «Не выдержала и рухнула», — в «Парках» объяснили, что произошло с ограждением в Николаеве

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Главная Новости Самоуправление 18:03, 02 сентября, 2026

«Не выдержала и рухнула», — в «Парках» объяснили, что произошло с ограждением в Николаеве

у Миколаєві впала ржава огорожа. Фото: Миколаївські паркиВ Николаеве обрушился ржавый забор. Фото: Николаевские парки

На Центральном проспекте в Николаеве обрушилась часть ограждения, которое, по словам коммунальщиков, годами разрушалось из-за коррозии и в конце концов «не выдержало».

В «Николаевских парках» пообещали её восстановить, но конкретных сроков не назвали.

Речь идет об участке проспекта Центрального между улицами Соборной и Героев Спасателей.

«Хотим обратить внимание жителей города на участок проспекта Центрального между улицами Соборной и Героев Спасателей. На этом участке ограждение обрушилось в результате длительной коррозии металлических конструкций. Из-за многолетнего воздействия погодных условий металл потерял прочность, в результате чего часть ограждения не выдержала и обрушилась», — говорится в сообщении.

Коммунальщики пообещали, что восстановят ограждение и приведут участок в надлежащее состояние. Когда именно это будет сделано, в предприятии не уточнили.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета не поддержали проект решения об увеличении уставного капитала коммунального предприятия «Николаевские парки» ещё на 5 миллионов гривен и утверждении его устава в новой редакции.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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