«Не выдержала и рухнула», — в «Парках» объяснили, что произошло с ограждением в Николаеве

В Николаеве обрушился ржавый забор. Фото: Николаевские парки

На Центральном проспекте в Николаеве обрушилась часть ограждения, которое, по словам коммунальщиков, годами разрушалось из-за коррозии и в конце концов «не выдержало».

В «Николаевских парках» пообещали её восстановить, но конкретных сроков не назвали.

Речь идет об участке проспекта Центрального между улицами Соборной и Героев Спасателей.

«Хотим обратить внимание жителей города на участок проспекта Центрального между улицами Соборной и Героев Спасателей. На этом участке ограждение обрушилось в результате длительной коррозии металлических конструкций. Из-за многолетнего воздействия погодных условий металл потерял прочность, в результате чего часть ограждения не выдержала и обрушилась», — говорится в сообщении.

Коммунальщики пообещали, что восстановят ограждение и приведут участок в надлежащее состояние. Когда именно это будет сделано, в предприятии не уточнили.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета не поддержали проект решения об увеличении уставного капитала коммунального предприятия «Николаевские парки» ещё на 5 миллионов гривен и утверждении его устава в новой редакции.