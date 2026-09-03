За три года экологи составили 16 протоколов в отношении КП «Парки» в Николаеве

Госэкоинспекция составила 16 протоколов в отношении должностных лиц «Николаевских парков» за три года. Фото: пресс-служба предприятия

За три года Госэкоинспекция составила 16 административных протоколов в отношении должностных лиц КП «Николаевские парки». При этом в 2023 году предприятие заявляло, что за всё время его работы таких протоколов не было.

Об этом говорится в ответе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на запрос директора ОО «Медицинский контроль и защита прав» Дмитрия Рябченко.

Как отметили в инспекции, плановые и внеплановые проверки КП «Николаевские парки» в этот период не проводились. Причиной назвали ограничения на проведение мероприятий государственного надзора во время военного положения.

В то же время, по данным ГЭИ, в 2023–2025 годах в отношении должностных лиц предприятия было составлено 16 административных протоколов:

2023 год — 1 протокол;

2024 год — 9 протоколов;

2025 год — 6 протоколов.

В ответе инспекции при этом не уточняется, за какие именно нарушения были составлены протоколы.

Рябченко обнародовал ответ Госэкоинспекции в контексте судебного спора с КП «Николаевские парки». По его словам, предприятие обвиняет его в дискредитации и подрыве деловой репутации.

— Я уже публиковал ответ Нацполиции, где чёрным по белому написано, что в отношении этого предприятия возбуждено шесть уголовных дел! А вот ещё немного информации, — написал Дмитрий Рябченко.

Ответ экоинспекции на запрос Дмитрия Рябченко

Отдельно он обратил внимание на количество административных протоколов. Дмитрий Рябченко утверждает, что протоколы были связаны с нарушениями в работе с зелеными насаждениями Николаева.

— 16 административных протоколов за нарушения в работе (если так можно назвать) с зелеными насаждениями города. Шестнадцать, Карл! И это без учета 2026 года. Назовите мне хотя бы одно коммунальное предприятие в городе или в Украине в целом, у которого такое количество протоколов?! Предприятие, которое по уставу призвано заниматься озеленением и благоустройством, — отметил Дмитрий Рябченко.

По словам Дмитрия Рябченко, часть этих протоколов была составлена после обращений и проверок, инициированных им, когда он работал общественным инспектором по охране окружающей среды.

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Также он напомнил о посте КП «Николаевские парки» в Facebook за 2023 год. Тогда предприятие, отвечая на его критику, заявляло, что за весь период работы КП ни одного протокола Государственной экологической инспекции в его отношении не составляли.

— Что касается вашего нелепого поста, а также статьи на портале «Новости N», можем сказать, что вы, как и они, не владеете достоверной информацией. Зачем лгать?! Никаких протоколов не было и нет. Никому из сотрудников коммунального предприятия «Николаевские парки» не было выписано ни одного протокола Государственной экологической инспекции за весь период работы. А это означает, что все действия работников КП «Николаевские парки» правомерны и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Вы, как всегда, клевещете на сотрудников и предприятие КП «Николаевские парки», — заявили в пресс-службе КП «Парки».

Как известно, в отношении должностных лиц КП «Николаевские парки» с 2022 года расследуются пять уголовных дел. Среди статей — злоупотребление служебным положением, присвоение или растрата имущества и служебная халатность.

В 2025–2026 годах КП «Николаевские парки» неоднократно становилось предметом критики из-за качества работы. Еще летом 2025 года выяснилось, что весной в городе не высадили ни одного дерева, а на Центральном проспекте засохла бирючина — кусты, которыми КП хотело заменить чугунный забор и закупило за 1,5 миллиона гривен в рамках контракта на 3,5 миллиона.



В декабре 2025 года подрядчик, обустраивая парковку возле исторического здания в центре, повредил корни семи деревьев. В начале 2026 года в предприятии заявляли, что с 1 января полностью отказались от подрядчиков и все работы выполняют собственными силами, а также анонсировали идею выращивать цветы в собственных теплицах. Впрочем, уже в конце марта в КП признали недостаток финансирования на посадку деревьев и хотели снести их как аварийные, хотя экоинспекция настаивала на проведении профессиональной экспертизы.