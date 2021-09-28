«Талибан» обвинил Таджикистан во вмешательстве в «свои дела» и заявил, что не потерпит продолжения такой стратегии.
Об этом пишет Asian News International.
Замглавы афганского правительства стращает неопределенными последствиями.
— Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть реакция, — отметил Абдул Гани Барадар.
Перед этим в движении сделали заявление, что перекинули тысячи бойцов к границам Таджикистана якобы в целях безопасности.
Напомним, исламистское движение «Талибан» запретило в Афганистане барбершопам подстригать бороду. Они заявили, что это противоречит нормам шариата.
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«Талибан» обвинил Таджикистан во вмешательстве в «свои дела» и заявил, что не потерпит продолжения такой стратегии.
Об этом пишет Asian News International.
Замглавы афганского правительства стращает неопределенными последствиями.
— Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть реакция, — отметил Абдул Гани Барадар.
Перед этим в движении сделали заявление, что перекинули тысячи бойцов к границам Таджикистана якобы в целях безопасности.
Напомним, исламистское движение «Талибан» запретило в Афганистане барбершопам подстригать бороду. Они заявили, что это противоречит нормам шариата.