«Талибан» обвинил Таджикистан во вмешательстве в «свои дела» и заявил, что не потерпит продолжения такой стратегии.

Об этом пишет Asian News International.

Замглавы афганского правительства стращает неопределенными последствиями.

— Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть реакция, — отметил Абдул Гани Барадар.

Перед этим в движении сделали заявление, что перекинули тысячи бойцов к границам Таджикистана якобы в целях безопасности.

Напомним, исламистское движение «Талибан» запретило в Афганистане барбершопам подстригать бороду. Они заявили, что это противоречит нормам шариата.