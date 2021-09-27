ЧВК «Вагнера» объявила наем в как они сами себя называют «солдаты удачи» для операции в Мали, однако боевиков «Л/ДНР» и жителей Крыма в наемники принципиально не берут, обосновывая это склонностью к измене.

Об этом выпустила материал редакция BBC.

Нынешний глава Мали полковник Ассими Гоита, пришедший к власти в результате военного переворота, призвал в страну российских наемников из ЧВК «Вагнера», согласившись заплатить им миллионы долларов за присутствие в стране.

В частной военной компании начался срочный военный набор для африканской авантюры — нужны водители, переводчики, повара, саперы, специалисты по беспилотникам и другие.

Причинами для заворачивания желающих подзаработать могут стать плохие зубы, долги, непогашенная судимость или если доброволец из «Л/ДНР» и оккупированного Крыма. К этой категории людей относятся с презрением за предательство Украины и желание прислужиться новому хозяину. Рядовые «вагнеровцы» не готовы доверить им свою спину, так как они уже один раз перебежали на другую сторону.

— Во всех записях отдельно уточняется, что записаться в «вагнеровцы» не смогут ни уроженцы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», ни жители аннексированного Россией Крыма, что вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины, — пишет журналист BBC Илья Барабанов.

Основной площадкой для вербовки стала платформа «ВКонтакте», где в группах, связанных с ЧВК размещаются множественные объявления о наборе.

Комментарии рядовых «вагнеровцев» из типичной группы, аффилированной с наемниками

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил планы властей Мали пригласить к себе в страну контингент российских наемников из ЧВК «Вагнера».