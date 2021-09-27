Турция перебросила дополнительные войска в Сирию в район трассы М4.

Об этом пишет Daily Sabah, передает Корреспондент.

— Режим Асада и его сторонник Россия усилили свои атаки на северо-западную провинцию Идлиб в Сирии в рамках своей недельной кампании против оппозиционного бастиона. Турция направила тысячи военных на северо-запад Сирии, которая находится под контролем оппозиции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление военного присутствия происходит накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами России и Ирана, которая состоится на этой неделе.

Напомним, Турецкая республика не считает легитимными выборы в Госдуму РФ, которые прошли в оккупированном Крыму.