Абсолютные медицинские противопоказания, когда пациент не может получать вакцинацию, имеют меньше одного процента людей. Многие украинцы считают, что имеют такие противопоказания, но консультации у врачей показывают обратное.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что сейчас есть утвержденный перечень абсолютных медицинских противопоказаний, но они могут зависеть от состояния каждого конкретного человека, поэтому необходима оценка врача.

Так, в зависимости от течения той или иной болезни, она может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Также это зависит от типа вакцины, возраста человека, анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку и тому подобное.

Игорь Кузин добавил, что каждый врач должен знать перечень абсолютных медицинских противопоказаний, а на сайте Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками есть инструкции к каждому типу вакцины, применяемой в Украине. Там также есть информация о потенциальных побочных эффектах, неблагоприятных событиях после иммунизации и о возможных противопоказаниях.

— Например, мы точно знаем, что прививки беременных вакциной CoronaVac не рекомендованы, потому что нет доказательной базы, не было проведено исследований. В то же время вакцина от Pfizer может быть рекомендована. И здесь уже решение врача: назначать или не назначать. Врач должен оценить соотношение пользы и риска, – сказал Игорь Кузин.

Если же человек действительно имеет абсолютные медицинские противопоказания, ему выдается соответствующая медицинская справка. Впрочем, по словам Кузина, таких людей меньше 1%.

— Например, если мы говорим о сердечно-сосудистых болезнях ㅡ это не противопоказание, это, наоборот, показания для проведения вакцинации. Потому что человек, который имеет тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирусную болезнь, – сказал санврач.

Напомним, что первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков призвал невакцинированных жителей города прививаться от коронавируса, указав, что защитные маски не помогают избежать заражения.