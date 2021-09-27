Прокуратура временно оккупированного Крыма выявила 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые осуществляли пассажирские полеты к закрытому пункту пропуска «Симферополь-авиа», и четыре судна, что заходили в закрытые порты и терминалы полуострова.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на информацию прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, российская авиакомпания незаконно использовала 12 пассажирских самолетов марок «Boeing» и «Embraer» для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины.

Прокуратура установила, что как минимум 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым и нарушают законодательство.

К закрытым гаваням полуострова не заходят иностранные морские суда: «Нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда — Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении».

Ранее сообщалось, что российские самолеты залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.