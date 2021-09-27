Румыния установила карантинный режим на 14 дней для всех невакцинированных от COVID-19 иностранных граждан.

Данные ограничения не касаются граждан стран ЕС и Швейцарии, сообщает пресс-служба посольства Украины в Румынии.

— Для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран, устанавливается карантинный режим на 14 дней независимо от того, в какой зоне по уровню распространения COVID -19 находится страна из которой они прибывают, – говорится в сообщении.

Исключения могут быть применены к лицам, которые вакцинированы от коронавируса, а также в случае если прошло 10 дней с момента завершения полной вакцинации до въезда в Румынию.

От обязательного карантина также освобождены лица, которые остаются на территории Румынии на срок менее 3 дней. Лица, которые были заражены вирусом SARS-CoV-2 за последние 180 дней до въезда в страну, дети до 6 лет без необходимости представления отрицательного теста и дети от 6 до 16 лет при наличии сертификата об отрицательном результате теста также освобождаются от обязательного карантина.

Кроме того, исключения могут применяться и к тем, кто следует транзитом и покинет территорию Румынии через 24 часа, а также трансграничных работников, учеников или студентов с целью обучения и поступления, членов спортивных делегаций.

Напомним, что с 23 сентября в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.