Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал коммунальные службы, которые отправляют своих работников в часы пик наносить разметку на крупных магистралях города, например, на проспекте Героев Украины.

Об этом речь шла в понедельник, 27 сентября, в ходе аппаратного совещания, — передает корреспондент НикВести.

Он напомнил, что в сентябре 2016 года в городе произошла трагедия — водитель ночью сбил четырех дорожников, наносивших разметку на пересечении Центрального проспекта и улицы Шоссейной. Прозвучало, что днем, но в часы пик такие риски не исчезают. Мэр призвал дорожные службы подобрать более подходящее время.

— У меня есть вопрос к Департаменту ЖКХ, насущный вопрос, как говорят. Помню, когда на территории города Николаева на проспекте Центральном горе-водитель насмерть сбил четырех работников коммунального предприятия «СМЭП» (Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение — прим.), которые занимались нанесением разметки в ночное время. После этого приняли решение о том, что они больше ночью не работают. Но ситуация, когда они в 7:30 начинают работать на территории города, как сегодня на проспекте Героев Украины, тоже очень плохо. Начинаются часы пик, а в это время наносят разметку. Думаю, что нужно сместить время. Это плохая ситуация, когда в часы пик наносится разметка, — отметил Александр Сенкевич.

Также он попросил предприятие обратиться в Патрульную полицию, чтобы выяснить, что нужно для сопровождения таких работ автомобилем с проблесковыми маяками.

Временно исполняющая обязанности директора Департамента ЖКХ городского совета Наталья Осецкая пояснила, что все дело в том, что «закачивается сезон, когда это можно делать, чтобы успеть».

— Чтобы успеть заставить всех пострадать? В любом случае сместите часы их работы, — прокомментировал Александр Сенкевич.

Напомним, в Николаеве после критики горожан перестали наносить первую велосипедную разметку.

Николаев остается единственным крупным городом без таких полос движения.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города.