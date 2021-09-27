Белград сделал официальное заявление — зайдут армией в Косово, если не прекратится дискриминация местных сербов.

Об этом информирует «Главком».

Президент Александр Вучич заявил, что сербы все еще считают Косово своими землями.

— Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции. Сербия не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Кумано с 1999 года и всеми решениями после него ... Мы не имеем права этого делать, — объяснил лидер Сербии.

Он дал 24 часа НАТО для реакции на неподтвержденные факты притеснения сербов.

— Мы не хотим ставить мир под угрозу никоим образом. Нам мир больше нужен. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали (на ситуацию, - прим). И только если после этого продолжатся погромы нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году, — поставил ультиматум Александр Вучич.

Сербия начала стягивать армейские формирования к Косово несколько дней назад под предлогом защиты сербов в регионе из-за того, что в Косово перестали признавать автомобильные номера из Сербии.

Напомним, житель Косово проглотил мобильный телефон Nokia 3310. Доставать его пришлось врачам.