По словам главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамии, кадровые изменения в Кабинете министров состоятся в начале октября. После совещания партия представит кандидатов.

Об этом Давид Арахамия заявил в эфире «Украина24», пишет РБК-Украина.

Во время заседания в Трускавце, народные депутаты «Слуги народа» поднимут вопрос кадровых изменений в Кабинете министров. Уже после приезда — имена кандидатов будут раскрыты.

— Кадровые изменения стоят (на повестке, — прим.). Я их анонсировал в конце сентября, но чуть-чуть мы задерживаемся. Это, условно, буде первая декада октября. Мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем. Я думаю, по приезду уже будут анонсированы кандидаты и уже хранить это в секрете не будет смысла, — заявил Давид Арахамия.

Напомним, ранее сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, президент Украины в конце этой недели соберет депутатов из фракции «Слуга народа» и представителей всех ветвей власти на большое рабочее совещание, отметив, что это не будет партийным съездом и обучением народных депутатов.

Среди тем совещания обсуждение достижений за прошедшие два года, стратегии власти на следующий год, план законопроектных работ. К участию в мероприятии будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест.