Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко попросила главу облсовета Анны Замазеевой с просьбой не закрывать детские санатории «Дубки» и «Южный», о чем, по ее мнению, завуалированно сказано в проекте решения «Об оперативном управлении имуществе», который выносится на ближайшую сессию.

Соответствующее депутатское обращение она опубликовала на своей странице в Facebook.

Татьяна Демченко просит детально изучить дальнейшую работу Николаевского областного детского центра медицинской реабилитации, который был создан в 2019 году путем слияния санатория «Дубки» и детского кардиоревматологического санатория «Южный». Она предлагает выехать на место — непосредственно в детский центр медицинской реабилитации.

Кроме того, депутат предлагает использовать базу санатория «Южный» для реабилитации пациентов «Областной детской больницы».

Санаторий «Дубки» Татьяна Демченко просит оставить для реабилитации детей больных на туберкулез.

Она также просит не менять целевое назначение баз отдыха в селе Рыбаковка — предлагает оставить их для оздоровления больных детей или социально незащищённых детей.

Татьяна Демченко выступила с предложением содержать детские санатории за счет областного бюджета и бюджетов громад после утверждения программ оздоровления и выделения соответствующих средств.

Напомним, центр до сих пор не начал работать, поскольку не заключил договоры с Национальной службой здоровья.

Николаевской области также планируют реконструировать санаторий «Южный» и организовать на базе учреждения сеть центров реабилитации детей.

Ранее на заседании бюджетной комиссии глава Николаевского облсовета Анна Замазеева поспорила с депутатом Татьяной Демченко, заявившей, что в области 4 тысячи детей болеют туберкулезом.