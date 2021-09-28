После критических высказываний украинских дипломатов в отношении газового контракта между Будапештом и «Газпромом», Венгрия вызывает украинского посла для разговора.

Об этом пишет РБК-Украина.

Глава МИД Венгрии возмутился принципиальной позицией Украины по этому вопросу.

— Этот шаг недружелюбен после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас. Сейчас мы обратились к послу Украины в МИД, — заявил он.

Напомним, в МИД заявили о подготовке ответа Венгрии за подписание газового договора с Кремлем.