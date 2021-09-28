Украина ожидает, что «нормандская четверка» соберется, пока Ангела Меркель не ушла с поста канцлера Германии.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на ICTV.

Согласно его утверждениям, в сентябре идет подготовка встречи между разными странами.

— Происходят видеоконференции между всеми четырьмя сторонами, представители Германии встречаются с россиянами, представителями Франции; украинская сторона проводит встречи с представителями Германии и Франции, — рассказал Андрей Ермак.

Он добавил, что участие Меркель в этой встрече смотрится логичным, ведь она потратила много времени на этот вопрос.

— Для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются, — объяснил позицию ОП его руководитель.

Помимо этого, ближайший помощник Владимира Зеленского прокомментировал возможность встречи своего начальника с Владимиром Путиным.

— Безусловно, важно, чтобы эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц России, что их что-то не устраивает: то нет повестки дня, то эти вопросы они будут обсуждать, а эти — не готовы проговаривать. Но мне кажется, что наши отношения находятся на такой стадии, когда просто надо выполнять и уважать нормы международного права, признанные границы, садиться и говорить об этом, если есть желание и политическая воля прекратить войну, — заключил Андрей Ермак.

Напомним, что вероятным канцлером Германии на замену Ангелы Меркель станет кандидат от социал-демократов Олаф Шольц.