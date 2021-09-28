По состоянию на сентябрь текущего года в Николаевской области функционирует 16 приемных народных депутатов и политических сил.

Об этом свидетельствуют данные Общественной сети «ОПОРА», обнародованные в ходе пресс-конференции сегодня, 28 сентября, передает корреспондент НикВести.

С июля по сентябрь 2021-го члены организации искали общественные приемные народных депутатов Николаевской области и региональных организаций политических партий, фракции или группы которых образованы в текущем созыве Верховной Рады Украины. Информацию собрали путем отправки официальных запросов, анализа публичных источников и личных коммуникаций с субъектами. На основе этих данных «ОПОРА» запустила всеукраинскую Карту приемных.

Выяснилось, что по состоянию на текущий месяц в регионе работают 16 общественных приемных, из которых 6 открыли политические партии, а 10 — народные депутаты. Субъектами исследований стали такие политсилы, как «Слуга народа», «За Майбутнє», «ОПЗЖ», «Голос», «Европейская Солидарность» и ВО «Батьківщина».

Больше всего приемных открыла «Батьківщина», которая осуществляет прием в Николаеве, Баштанке и Первомайске. В партии сообщают, что также есть приемные в Вознесенске и Очакове, но прием там осуществляется по запросу. Также на базе областной организации партии действует Центр противодействия земельному рейдерству и горячая линия по защите земли.

По одной общественной приемной функционирует в области от «Европейской Солидарности», «ОПЗЖ» и «Слуги народа». Приемная областной организации партии «ЕС» открылась в Николаеве в начале сентября. После местных выборов 2020 года партия потерпела изменений в руководстве областной организации, поэтому областная приемная только начала свою работу. У «Слуги народа» также одна приемная на территории Николаева. По словам представителей политсилы, приемные районных организаций находятся в процессе образования.

Приемная городской организации партии «ОПЗЖ» базируется в Николаеве, однако представители «ОПОРЫ» не нашли информацию о приемной их областной организации. В городской приемной представители «ОПЗЖ» не знают о существовании областной, а в команде депутата облсовета Владимира Фроленко сообщили о ее отсутствии.

— Это указывает на вероятный конфликт между ячейками партии, который мог возникнуть на местных выборах в прошлом году, когда ячейки партии не сразу пришли к общему решению относительно единой кандидатуры на пост городского головы и проводили несколько конференций по выдвижению кандидатов, — считают в «ОПОРЕ».

Общественных приемных в Николаевской области не оказалось у парламентских партий «Голос» и «За Майбутнє». Официальный председатель областной организации партии «Голос» Зоя Ярош сообщила, что центр в области работает, но прием граждан не ведется. Похожая ситуация сложилась и с партией «За Майбутнє». В ответе на запрос «ОПОРЫ» там подтвердили отсутствие приемных в области и отметили, что с руководством можно связаться по официальным контактам, размещенным на сайте партии.

Напомним, по результатам опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 2-4 сентября 2021 года, парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» — 14,1%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4%, «Батьківщина» — 10,6%.