Впервые за современную историю Украины из Киева в Китай отправился поезд с контейнерным грузом.

Об этом информирует «Апостроф».

При отходе состава присутствовал ряд министров: представитель Кабинета министров Украины, Министерства инфраструктуры Украины, «Укрзалізниці», государственной таможенной службы Украины, Посол Китайской Народной Республики в Украине и другие государственные должности.

Ранее сообщалось, Украина договорилась о партнерстве с Китаем в рамках рамках стратегической инициативы.

Напомним, торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.