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Впервые за современную историю Украины из Киева в Китай отправился поезд с контейнерным грузом.
Об этом информирует «Апостроф».
При отходе состава присутствовал ряд министров: представитель Кабинета министров Украины, Министерства инфраструктуры Украины, «Укрзалізниці», государственной таможенной службы Украины, Посол Китайской Народной Республики в Украине и другие государственные должности.
Ранее сообщалось, Украина договорилась о партнерстве с Китаем в рамках рамках стратегической инициативы.
Напомним, торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.
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Впервые за современную историю Украины из Киева в Китай отправился поезд с контейнерным грузом.
Об этом информирует «Апостроф».
При отходе состава присутствовал ряд министров: представитель Кабинета министров Украины, Министерства инфраструктуры Украины, «Укрзалізниці», государственной таможенной службы Украины, Посол Китайской Народной Республики в Украине и другие государственные должности.
Ранее сообщалось, Украина договорилась о партнерстве с Китаем в рамках рамках стратегической инициативы.
Напомним, торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.