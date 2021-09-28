Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева инициировала обращение депутатов к Верховной Раде и Кабинету Министров по поводу выплаты финансовой помощи пенсионерам.
На заседании комиссии по вопросам гласности и законности во вторник, 28 сентября, Елена Киселева попросила коллег поддержать вынесение на сессию Николеавского горсовета данного обращения, пишут НикВести.
— Вопрос касается возможности и необходимости начисления и выплаты так называемой 13-й пенсии для лиц, которые получают пенсию меньше минимальной. Такая практика уже один раз у нас в стране произошла. По нашему мнению, и по мнению большинства, мне кажется, депутатского корпуса те средства, которые получила сегодня Украина за счет заимствований, в частности от Международного валютного фонда, выдаются на поддержку экономической устойчивости, и домохозяйств в том числе. Поэтому люди, которые находятся за чертой, а их доходы настолько низкие, имеют право на поддержку от государства за счет государственного бюджета. Потому что мы, городские советы, не всегда имеем возможность удовлетворить все потребности наших горожан, — пояснила Елена Киселева.
В итоге члены комиссии поддержали ее инициативу. Вопрос должны рассмотреть на сессии 1 октября.
Ранее Елена Киселева заявила, что предстоящий отопительный сезон в Николаеве может стать ударом для городского бюджета, поскольку большая часть средств будет идти на компенсацию разницы в тарифах местным теплогенерирующим предприятиям.
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Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева инициировала обращение депутатов к Верховной Раде и Кабинету Министров по поводу выплаты финансовой помощи пенсионерам.
На заседании комиссии по вопросам гласности и законности во вторник, 28 сентября, Елена Киселева попросила коллег поддержать вынесение на сессию Николеавского горсовета данного обращения, пишут НикВести.
— Вопрос касается возможности и необходимости начисления и выплаты так называемой 13-й пенсии для лиц, которые получают пенсию меньше минимальной. Такая практика уже один раз у нас в стране произошла. По нашему мнению, и по мнению большинства, мне кажется, депутатского корпуса те средства, которые получила сегодня Украина за счет заимствований, в частности от Международного валютного фонда, выдаются на поддержку экономической устойчивости, и домохозяйств в том числе. Поэтому люди, которые находятся за чертой, а их доходы настолько низкие, имеют право на поддержку от государства за счет государственного бюджета. Потому что мы, городские советы, не всегда имеем возможность удовлетворить все потребности наших горожан, — пояснила Елена Киселева.
В итоге члены комиссии поддержали ее инициативу. Вопрос должны рассмотреть на сессии 1 октября.
Ранее Елена Киселева заявила, что предстоящий отопительный сезон в Николаеве может стать ударом для городского бюджета, поскольку большая часть средств будет идти на компенсацию разницы в тарифах местным теплогенерирующим предприятиям.