Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева инициировала обращение депутатов к Верховной Раде и Кабинету Министров по поводу выплаты финансовой помощи пенсионерам.

На заседании комиссии по вопросам гласности и законности во вторник, 28 сентября, Елена Киселева попросила коллег поддержать вынесение на сессию Николеавского горсовета данного обращения, пишут НикВести.

— Вопрос касается возможности и необходимости начисления и выплаты так называемой 13-й пенсии для лиц, которые получают пенсию меньше минимальной. Такая практика уже один раз у нас в стране произошла. По нашему мнению, и по мнению большинства, мне кажется, депутатского корпуса те средства, которые получила сегодня Украина за счет заимствований, в частности от Международного валютного фонда, выдаются на поддержку экономической устойчивости, и домохозяйств в том числе. Поэтому люди, которые находятся за чертой, а их доходы настолько низкие, имеют право на поддержку от государства за счет государственного бюджета. Потому что мы, городские советы, не всегда имеем возможность удовлетворить все потребности наших горожан, — пояснила Елена Киселева.