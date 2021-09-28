В Афганистане женщинам запретили учиться или работать в Кабульском университете, но не навсегда — «до тех пор, пока не будет создана исламская среда».

О запрете сообщил новый ректор учебного заведения от «Талибана» Мохаммад Ашраф Гайрат в Twitter 27 сентября, а то, что он временный, уточнил 28 сентября.

— Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать. Ислам прежде всего, – сказал Мохаммад Ашраф Гайрат.

Он также отметил, что сейчас университет работает над планом по обучению студенток, но не сказал, когда этот план будет завершен. Позже он снова акцентировал, что этот запрет якобы временный.

Сейчас из-за нехватки преподавателей-женщин ректор, которого назначил «Талибан», работает над планом, чтобы преподаватели-мужчины могли обучать студенток через завесы в классе. Таким образом для студенток создадут «исламскую среду для получения образования». Однако Гайрат не объяснил, достаточно ли этого, чтобы женщины вернулись в стены Кабульского университета.

Кабульский университет — это государственный вуз Афганистана, там могут учиться до 10 тысяч студентов. Это второе по престижности учебное заведение страны, первое — частный Американский университет Афганистана.

Напомним, что в новом правительстве Афганистана, которое формируют талибы, не будет ни одной женщины.