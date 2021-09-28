Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября.

Решение было принято сегодня, 28 сентября, на заседании ЦИК.

В частности, ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на выборах в ОИО № 184 Анну Живцову, выдвинутую Партией Антона Яценко, в ОИО № 197 — Татьяну Радченко, которая баллотируется путем самовыдвижения.

Ранее ЦИК зарегистрировала 30 кандидатов в народные депутаты на выборах в обоих округах.

Напомним, партия «Слуга народа» решила выдвинуть кандидатом на довыборы на 184 округе в Херсонской области главу ОГА Сергея Козыря.