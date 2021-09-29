Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным находится на подготовительном этапе, и она не будет легкой для Кремля.

Такое мнение высказал глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии для РБК-Украина.

Он отметил, что Зеленский будет проводить переговоры в твердой позиции.

— Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши «красные линии» и будет жестко защищать национальные интересы Украины, — объяснил Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что президент не собирается двигаться по линии Путина, а путем придерживаться своего видения переговоров.

— Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях. Мы активно работаем с партнерами над организацией нормандского саммита и в целом созданием условий, которые заставят Кремль пойти на серьезные переговоры по прекращению агрессии, — акцентировал Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, Украина ожидает, что «нормандская четверка» соберется, пока Ангела Меркель не ушла с поста канцлера Германии.