Из Литвы выслали мигранта, у которого были доказанные связи с террористическими группировками.
Об этом информирует Delfi.
Глава МВД подтвердила, что опасного беженца отправили за пределы страны.
— Да, этого человека точно нет сейчас в Литовской Республике, — заявила Агне Билотайте.
Она добавила, что спецслужбы и правоохранительные органы держат на карандаше беженцев с подозрительным прошлым и в случае фактов «предпринимают соответствующие действия».
Помимо этого, литовские ведомства сообщали, что выявили у десятков мигрантов улики, которые подтверждают их работу на «Талибан» или связи с ИГИЛ.
Напомним, польским активистам, которые перекусили проволоку на границе с Беларусью, предстоит громкий процесс.
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Из Литвы выслали мигранта, у которого были доказанные связи с террористическими группировками.
Об этом информирует Delfi.
Глава МВД подтвердила, что опасного беженца отправили за пределы страны.
— Да, этого человека точно нет сейчас в Литовской Республике, — заявила Агне Билотайте.
Она добавила, что спецслужбы и правоохранительные органы держат на карандаше беженцев с подозрительным прошлым и в случае фактов «предпринимают соответствующие действия».
Помимо этого, литовские ведомства сообщали, что выявили у десятков мигрантов улики, которые подтверждают их работу на «Талибан» или связи с ИГИЛ.
Напомним, польским активистам, которые перекусили проволоку на границе с Беларусью, предстоит громкий процесс.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа