Из Литвы выслали мигранта, у которого были доказанные связи с террористическими группировками.

Об этом информирует Delfi.

Глава МВД подтвердила, что опасного беженца отправили за пределы страны.

— Да, этого человека точно нет сейчас в Литовской Республике, — заявила Агне Билотайте.

Она добавила, что спецслужбы и правоохранительные органы держат на карандаше беженцев с подозрительным прошлым и в случае фактов «предпринимают соответствующие действия».



Помимо этого, литовские ведомства сообщали, что выявили у десятков мигрантов улики, которые подтверждают их работу на «Талибан» или связи с ИГИЛ.

Напомним, польским активистам, которые перекусили проволоку на границе с Беларусью, предстоит громкий процесс.