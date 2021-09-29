Офис генпрокурора объявил об окончании следственных действий по делу о контрабанде воентоваров и теракте, фигурантом которого является бывший нардеп Семен Семенченко.

Об этом заявили в самом ведомстве.

В общей сложности фигурантами производства являются девять человек, им инкриминируют «букет» статей — создание незаконных вооруженных формирований и участие в их деятельности, теракт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Согласно версии следствия, три года назад экс-командир батальона «Донбасс» занялся формированием частной военной компанией, которая тренировалась на собственном полигоне, имела свой перечень оружия и взрывчатки, тренировала бойцов на территории Украины и за границей.

Следователи утверждают, что члены этой ЧВК обстреляли здание телеканал «НАШ» из гранатомета, а координировал их Семен Семенченко, который якобы также занимался незаконным ввозом в страну вооружения и боеприпасов. После попадания в Украину ими торговали с оборонными предприятиями по завышенным ценам.

Материалы и выводы следователей направлены в суд.

Как сообщалось, экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, которого обвиняют в создании ЧВК, потерял сознание на 61 день голодовки.

Напомним, бессрочную голодовку Семен Семенченко объявил больше месяца назад.