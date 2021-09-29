В Швеции с 29 сентября отменяются почти все карантинные ограничения. Власть лишь рекомендует невакцинированным и в дальнейшем придерживаться социальной дистанции и не посещать заведения.

Об этом пишет The Local.

Отменяются любые ограничения по работе баров и ресторанов. Также отменяются и ограничения по массовым мероприятиям и мероприятиям в закрытых помещениях. Это позволит проводить большие концерты и спортивные мероприятия.

Также шведское правительство отменило рекомендацию для дистанционной работы. В то же время Агентство здравоохранения посоветовало работодателям возвращать своих работников в офисы постепенно. А если у работника есть симптомы болезни, он должен оставаться дома.

Одна из основных рекомендаций, которая остается после 29 сентября, — оставаться дома при наличии симптомов и проходить тестирование.

Напомним, что с 23 сентября в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.