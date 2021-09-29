В Швеции с 29 сентября отменяются почти все карантинные ограничения. Власть лишь рекомендует невакцинированным и в дальнейшем придерживаться социальной дистанции и не посещать заведения.
Об этом пишет The Local.
Отменяются любые ограничения по работе баров и ресторанов. Также отменяются и ограничения по массовым мероприятиям и мероприятиям в закрытых помещениях. Это позволит проводить большие концерты и спортивные мероприятия.
Также шведское правительство отменило рекомендацию для дистанционной работы. В то же время Агентство здравоохранения посоветовало работодателям возвращать своих работников в офисы постепенно. А если у работника есть симптомы болезни, он должен оставаться дома.
Одна из основных рекомендаций, которая остается после 29 сентября, — оставаться дома при наличии симптомов и проходить тестирование.
Напомним, что с 23 сентября в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.
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В Швеции с 29 сентября отменяются почти все карантинные ограничения. Власть лишь рекомендует невакцинированным и в дальнейшем придерживаться социальной дистанции и не посещать заведения.
Об этом пишет The Local.
Отменяются любые ограничения по работе баров и ресторанов. Также отменяются и ограничения по массовым мероприятиям и мероприятиям в закрытых помещениях. Это позволит проводить большие концерты и спортивные мероприятия.
Также шведское правительство отменило рекомендацию для дистанционной работы. В то же время Агентство здравоохранения посоветовало работодателям возвращать своих работников в офисы постепенно. А если у работника есть симптомы болезни, он должен оставаться дома.
Одна из основных рекомендаций, которая остается после 29 сентября, — оставаться дома при наличии симптомов и проходить тестирование.
Напомним, что с 23 сентября в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа