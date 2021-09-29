В Украине сейчас есть 11 457 084 доз вакцин против COVID-19 различных производителей. В то же время у 35 676 из них срок годности истекает уже 30 сентября.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет hromadske.

Там уточнили, что в настоящее время на национальном, региональных и местных складах в наличии 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer) и 2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.

Срок годности до 30 сентября заканчивается, в частности, у 1640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer.

До 31 октября пригодными для использования являются 1 604 591 доза вакцины AstraZeneca и 5772 дозы вакцины Pfizer. Срок годности 30 ноября — у 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2862 доз вакцины Pfizer.

А вот имеющиеся вакцины CoronaVac будут пригодными до 15 июня 2022 года — 159 600 доз, еще 8 838 606 доз — до апреля-августа 2023 года.

Чиновники уверяют, что делают все возможное, чтобы рационально использовать имеющуюся вакцину. Для предотвращения порчи первой используют препараты с коротким промежутком срока годности.

В Минздраве отметили, что сейчас в Украине проводится в среднем 107 тысяч прививок в сутки. В будние дни вакциной Pfizer в среднем делают 60-80 тысяч прививок, вакциной AstraZeneca — около 25 тысяч прививок.

Ранее сообщалось, что у препарата AstraZeneca в октябре и ноябре истекает срок годности. Медикам советуют нарастить темпы иммунизации, чтобы вакцина не пропала задаром.