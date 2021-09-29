Проевропейская оппозиция Грузии считает экс-президента Михеила Саакашвили союзником в борьбе с пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили.

Об этом сообщает портал «Грузия Онлайн».

Председатель партии «Европейской Грузии» убежден, что оппозиция должна выступить единым фронтом против Иванишвили, а уже после решать накопившиеся противоречия.

— Это общенациональная задача — одержать победу над режимом Иванишвили. Всех нас, как активных сторонников, так и противников Саакашвили объединяет общий национальный интерес — жить в свободной, независимой стране. Наш моральный долг и правовая и политическая возможность решить эту проблему и приблизиться к исторической задаче, — сделал вывод Гига Бокерия.

Напомним, третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября.