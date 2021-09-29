Проевропейская оппозиция Грузии считает экс-президента Михеила Саакашвили союзником в борьбе с пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили.
Об этом сообщает портал «Грузия Онлайн».
Председатель партии «Европейской Грузии» убежден, что оппозиция должна выступить единым фронтом против Иванишвили, а уже после решать накопившиеся противоречия.
— Это общенациональная задача — одержать победу над режимом Иванишвили. Всех нас, как активных сторонников, так и противников Саакашвили объединяет общий национальный интерес — жить в свободной, независимой стране. Наш моральный долг и правовая и политическая возможность решить эту проблему и приблизиться к исторической задаче, — сделал вывод Гига Бокерия.
Напомним, третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Проевропейская оппозиция Грузии считает экс-президента Михеила Саакашвили союзником в борьбе с пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили.
Об этом сообщает портал «Грузия Онлайн».
Председатель партии «Европейской Грузии» убежден, что оппозиция должна выступить единым фронтом против Иванишвили, а уже после решать накопившиеся противоречия.
— Это общенациональная задача — одержать победу над режимом Иванишвили. Всех нас, как активных сторонников, так и противников Саакашвили объединяет общий национальный интерес — жить в свободной, независимой стране. Наш моральный долг и правовая и политическая возможность решить эту проблему и приблизиться к исторической задаче, — сделал вывод Гига Бокерия.
Напомним, третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа