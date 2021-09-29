Техническая готовность жилых объектов, учреждений социальной инфраструктуры, котельных и тепловых сетей к старту отопительного сезона составляет около 99% по состоянию на 29 сентября.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время заседания Кабинета Министров, пишет Левый берег.

— По информации органов местного самоуправления, по состоянию на конец сентября мы идем четко по плану. Техническая готовность объектов составляет около 99%. Хочу подчеркнуть, правительством созданы все предпосылки для своевременного и бесперебойного отопительного сезона. Поэтому обращаюсь к руководителям органов местного самоуправления с просьбой максимально контролировать ситуацию на местах, — подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил об отсутствии оснований для повышения тарифов на коммунальные услуги для населения.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, чторешение центральной власти передать полномочия по формированию тарифов на коммунальные услуги было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.