Перед началом сессии глава Николаевского областного совета Анна Замазеева от имени депутатского корпуса наградила паралимпийцев, их тренеров и родителей.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Нынешняя Паралимпиада принесла чрезвычайные результаты: Украина на 6 месте по общему количеству полученных наград! Среди лучших — спортсмены Николаевщины. Меня переполняет гордость за наших ребят, которые имеют чрезвычайную силу духа и целеустремленность! Поэтому сегодня перед заседанием сессии облсовета, вручила награды нашим спортсменам перед всем депутатским корпусом. А также их тренерам и родителям. Ведь именно благодаря их мастерству, опыту, энергии и поддержке мы сегодня можем гордиться такими высокими результатами наших паралимпийцев, — написала Анна Замазеева.

Награды, в частности, получили: