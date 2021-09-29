Перед началом сессии глава Николаевского областного совета Анна Замазеева от имени депутатского корпуса наградила паралимпийцев, их тренеров и родителей.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
— Нынешняя Паралимпиада принесла чрезвычайные результаты: Украина на 6 месте по общему количеству полученных наград! Среди лучших — спортсмены Николаевщины. Меня переполняет гордость за наших ребят, которые имеют чрезвычайную силу духа и целеустремленность! Поэтому сегодня перед заседанием сессии облсовета, вручила награды нашим спортсменам перед всем депутатским корпусом. А также их тренерам и родителям. Ведь именно благодаря их мастерству, опыту, энергии и поддержке мы сегодня можем гордиться такими высокими результатами наших паралимпийцев, — написала Анна Замазеева.
Награды, в частности, получили:
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Перед началом сессии глава Николаевского областного совета Анна Замазеева от имени депутатского корпуса наградила паралимпийцев, их тренеров и родителей.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
— Нынешняя Паралимпиада принесла чрезвычайные результаты: Украина на 6 месте по общему количеству полученных наград! Среди лучших — спортсмены Николаевщины. Меня переполняет гордость за наших ребят, которые имеют чрезвычайную силу духа и целеустремленность! Поэтому сегодня перед заседанием сессии облсовета, вручила награды нашим спортсменам перед всем депутатским корпусом. А также их тренерам и родителям. Ведь именно благодаря их мастерству, опыту, энергии и поддержке мы сегодня можем гордиться такими высокими результатами наших паралимпийцев, — написала Анна Замазеева.
Награды, в частности, получили:
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа