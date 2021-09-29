Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева опубликовала результаты поименного голосования по передаче комплекса бывшего санатория «Дубки» в управление областной детской больницы.

На своей странице в Facebook она прокомментировала результаты рассмотрения данного вопроса. Как сообщалось, голосов для передачи «Дубков» больнице под реабилитацию детей не хватило.

— У детских страданий теперь есть имена и фамилии! На сегодняшней сессии Николаевского облсовета на голосование депутатов был вынесен вопрос о передаче санатория «Дубки», который эффективно не используется уже несколько лет, в оперативное управление КНП «Николаевская областная детская клиническая больница». Там лечатся дети с онкологией, которым необходима качественная реабилитация, чтобы восстановиться и сохранить результаты лечения. Наши медики проделали огромную работу, прорабатывая вопрос о возможности организации процесса реабилитации детей, прошедших курс лечения в детской больнице и требуют дальнейшего наблюдения, — написала она.

По мнению Анны Замазеевой «провальное» голосование показало политические амбиции части депутатского корпуса.

— Некоторые депутаты, чтобы удовлетворить свои политические амбиции, решили использовать тему здоровья детей, ежедневно борются за свою жизнь. «Благодаря» депутатам, которые не поддержали сегодня предложенное решение, детки не смогут проходить качественную реабилитацию под постоянным контролем профессиональных врачей. Тем самым подвергая серьезному риску свою жизнь и здоровье, в том числе и после тяжелой химиотерапии. Также дети из травматологии, неонатологии, неврологии, кардиологии и других отделений тоже будут вынуждены восстанавливаться самостоятельно дома. А в большинстве случаев — это дети из самых дальних районов области, из которых проблематично добраться до Николаева. Поэтому качество такой реабилитации можно только представлять, — добавила она.

Глава облсовета считает исход сегодняшней сессии — возможностью «увидеть истинное лицо каждого».

— Спасибо всем! Тем, кто голосовал «за» и тем, кому собственные политические игры оказались важнее жизни и здоровья наших детей. Благодарна за прекрасную возможность увидеть истинное лицо каждого. Надеюсь, что к следующей сессии у всех будет время подумать над своим решением и со всей ответственностью отнестись к этому вопросу. Публикую результаты голосования, чтобыкаждый житель области знал, кто и что собой представляет, — резюмировала Анна Замазеева.

Согласно результатам поименного голосования, инициативу главы поддержали 29 депутатов, включая ее саму. «За» проголосовали депутаты от «Слуги Народа» Валерий Бедный, Владимир Высоцкий, Виталий Гомерский, Игорь Кич, Евгений Игнатенко, Владислав Мартыченко, Игорь Мухарский, Владислав Невеселый, Владимир Погадаев, Игорь Савченко, Антон Табунщик, Ирина Шабильянова, Виталий Шевченко. От «Пропозиції» голоса дали Иван Белоус, Вера Миронова, Александр Мосин. От «Европейской Солидарности» — Руслан Пересунько, Алла Ряжских. «За Майбутнє» — Александр Плиткин, Ольга Григорьева, Алена Карая, Руслан Нерода, Оксана Калюжная. От «ОПЗЖ» поддержали проект Владимир Фроленко, Евгений Горбуров, Андрей Фатьянов, Юрий Крет, Татьяна Потапенко.

Воздержался один депутат — Денис Андреев («ОПЗЖ»).

Не голосовали 19 депутатов. Среди них от «ОПЗЖ» — Андрей Головчанский, Татьяна Демченко, Олег Козлов, Валентина Королева, Людмила Кошевая, Сергей Майборода, Александр Потемкин, Ирина Пидпала, Александр Сироштан. От «Нашего Края» — Елена Донченко, Юрий Елиневский, Андрей Закусилов, Надежда Иванова, Юрий Кормышкин, Александр Кукуруза, Григорий Ташлык, Светлана Федорова. А также по одному депутату от «Европейской Солидарности» и «Слуги Народа» — Людмила Самчинская и Иван Кухта.

Как сообщалось, санаторий «Дубки», который в 2019 году вошел в Николаевский областной детский центр медицинской реабилитации вместе с кардиоревматологическом санаторием «Южный», теперь хотят отдать в управление детской областной больницы.