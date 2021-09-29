Николаевский областной совет не поддержал передачу здания и имущества бывшего санатория «Дубки» областной больнице в управление для реабилитации онкобольных детей и детей после травм.

Соответствующий проект решения депутаты дважды не поддержали на сессии, 29 сентября, пишут НикВести.

Как сообщалось, санаторий «Дубки», который в 2019 году вошел в Николаевский областной детский центр медицинской реабилитации вместе с кардиоревматологическом санаторием «Южный», теперь хотят отдать в управление детской областной больницы. Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко попросила главу облсовета Анну Замазееву и депутатов не закрывать детские санатории «Дубки» и «Южный», о чем, по ее мнению, завуалированно сказано в проекте решения.

На базе комплекса санатория «Южный», по словам Анны Замазеевой, планируется создание оздоровительного учреждения.

Татьяна Демченко

Во время сессии, несмотря на возражения главы облсовета, Татьяна Демченко вышла к трибуне. Она попросила коллег не поддерживать проект решения. По ее мнению, созданный в 2019 году центр реабилитации можно финансировать из областного бюджета и бюджетов громад области. Депутат также предложила передать детской больнице комплекс бывшего санатория «Южный».

— У нас на сегодняшний день в области около 500 детей, больных туберкулезом, что подтвердила Замазеева на комиссии. Больше 4 тысяч, подчеркиваю, детей инфицированных. Поэтому я предлагаю изучить этот вопрос, передать детский санаторий «Южный» областной детской больнице для реабилитации детей, а санаторий «Дубки», в который вложены значительные средства депутатами 5-6-7 созыва, я прошу, оставить. Коллеги, давайте изучим. Это касается каждого из вас, ваших детей, ваших внуков. Потому что дети больные однозначно будут заражать других детей, — сказала Татьяна Демченко.

В свою очередь, Анна Замазеева отметила, что центр реабилитации уже два года простаивает, а в это же время дети онкологического и травматологического отделений нуждаются в реабилитации, для которой в больнице нет помещений.

— Если мы не поддержим, думаю, будет корректно, как сказал Михаил Адыров (заведующий отделением онкогематологии в детской областной больнице, — прим.), это голосование повесить в рамочку возле центра онкологически больных детей, которые будут лежать в игровой комнате. И в травматологии те дети, которые лежат в коридорах все лето, не смогут пройти курс реабилитации благодаря таким людям. Неэффективно используется имущество, два года закрыто, и вы не можете это передать детской больнице, чтобы онкобольные дети не ехали из Первомайска, Южноукраинска, Баштанки в общественном транспорте, не получали сепсис и не лежали там в больнице? — сказала глава облсовета

Анна Замазеева снова обвинила Татьяну Демченко в том, что она причастна к смерти жителей области, умерших от короновируса, поскольку в прошлом году не поддержала выделение денег на борьбу с COVID-19.

— Уважаемая Татьяна Васильевна, я понимаю, это как с ковидом в прошлом году. А когда сотнями будут гибнуть дети теперь, как после вашего провального голосования по коронавирусу, будете потом семьям умерших детей рассказывать, о ком вы сегодня беспокоились, — заявила она.

В итоге инициативу главы облсовета поддержали 29 депутатов, 19 — не голосовали, 1 — воздержался. Этого не хватило для принятия решений. Анна Замазеева повторно вынесла вопрос на голосование, но он снова не набрал необходимой поддержки — 28 депутатов проголосовали «за».

После этого глава облсовета начала ставить на голосование следующие по повестке дня проекты решений один за одним, не предлагая депутатам выступить или задать вопросы.

Ранее на заседании бюджетной комиссии глава Николаевского облсовета Анна Замазеева поспорила с депутатом Татьяной Демченко, заявившей, что в области 4 тысячи детей болеют туберкулезом.