Глава облсовета Анна Замазеева считает, что депутат Татьяна Демченко причастна к смерти жителей Николаевщины, умерших от коронавируса, поскольку в прошлом году не поддержала выделение денег на борьбу с COVID-19.

Об этом она сказала во время заседания сессии облсовета в среду, 29 сентября, передают НикВести.

Во время голосования за изменения в областную программу развития и поддержки учреждений здравоохранения, Татьяна Демченко попыталась высказаться. Однако Анна Замазеева в ответ напомнила ей о голосовании за выделение средств на борьбу с коронавирусом в прошлом году.

Анна Замазеева Татьяна Демченко

— Ой, Татьяна Васильевна, я вам напомню, 27 марта 2020 года, кажется, вы не проголосовали за выделение денег на COVID, после чего сотни людей погибли в Николаевской области. Я думаю, о своей заботе вы должны сначала рассказать семьям умерших, — сказала Анна Замазеева.

Ранее на заседании бюджетной комиссии глава Николаевского облсовета Анна Замазеева поспорила с депутатом Татьяной Демченко, заявившей, что в области 4 тысячи детей болеют туберкулезом.

После депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко попросила главу облсовета Анну Замазееву не закрывать детские санатории «Дубки» и «Южный», о чем, по ее мнению, завуалированно сказано в проекте решения «Об оперативном управлении имуществе», который выносится на ближайшую сессию.

Сообщалось, что санаторий «Дубки», который в 2019 году вошел в Николаевский областной детский центр медицинской реабилитации вместе с кардиоревматологическом санаторием «Южный», теперь хотят отдать в управление детской областной больницы.