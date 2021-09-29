Сегодня, 29 сентября, активная студенческая молодежь и проректор по воспитательной работе Николаевского национального аграрного университета Наталия Шарата посетили маленьких «солнышек» – воспитанников Николаевского областного дома ребенка «Солнышко».
Об этом сообщили в университете.
Малышам подарили постельное белье, теплые вещи, сладости, игрушки и средства гигиены!
«Спасибо нашей молодежи за их добрые сердца и понимание социальных проблем. Вместе творим добро и делаем мир лучше!», - отметили в вузе.
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Сегодня, 29 сентября, активная студенческая молодежь и проректор по воспитательной работе Николаевского национального аграрного университета Наталия Шарата посетили маленьких «солнышек» – воспитанников Николаевского областного дома ребенка «Солнышко».
Об этом сообщили в университете.
Малышам подарили постельное белье, теплые вещи, сладости, игрушки и средства гигиены!
«Спасибо нашей молодежи за их добрые сердца и понимание социальных проблем. Вместе творим добро и делаем мир лучше!», - отметили в вузе.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа