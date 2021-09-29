Сегодня, 29 сентября, активная студенческая молодежь и проректор по воспитательной работе Николаевского национального аграрного университета Наталия Шарата посетили маленьких «солнышек» – воспитанников Николаевского областного дома ребенка «Солнышко».

Об этом сообщили в университете.

Малышам подарили постельное белье, теплые вещи, сладости, игрушки и средства гигиены!