Вечером 29 сентября Запорожский городской совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий городского головы Владимира Буряка. Ранее он написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.

— Было проведено тайное голосование. В нем приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3, — говорится в сообщении.

Депутаты также поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он будет находиться на этом посту, пока на внеочередных выборах не изберут нового мэра.

Напомним, Харьковская городская организация партии «Блок Кернеса — успешный Харьков» выдвинула кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.